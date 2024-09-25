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Isparta'nın Yeni Valisi Abdullah Erin Göreve Başladı

Isparta'nın Yeni Valisi Abdullah Erin Göreve Başladı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atanan Abdullah Erin, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, Isparta'yı daha ileriye taşımak için çaba göstereceklerini belirtti. Vali Erin, şehirdeki sorunlara çözüm bulma ve ekonomik, sosyal kalkınma hedefiyle birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atanan ve bugün göreve başlayan Vali Abdullah Erin, "Isparta'yı daha ileriye taşınmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi görevinden Isparta Valisi olarak atanan Vali Abdullah Erin göreve başladı. Vali Erin valilik girişinde il protokolü tarafından karşılandı. Vali Abdullah Erin makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibariyle göreve başlamanın onurunu yaşadığını dile getiren Vali Erin, "Bu görevi bizlere tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve güvenlerini bizden esirgemeyen çok kıymetli İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, bakanımıza da en kalbi şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Şehrin hayrına olacak her türlü düşünceyi dikkatle dinleyeceği"

Isparta'nın güzelliklerine, güzellik katmaya gayret edeceklerini belirten Vali Erin, "Hiçbir zaman tartışmaların, polemiklerin tarafında bulunmayacağız. Isparta zaten huzurlu sakin bir şehir bu huzur ve sükun ortamını daha da güçlendirmeye ve geliştirmeye çabalayacağız. Bütün birlikte çalışacağımız, birlikte Isparta'yı daha ileri noktalara taşıyacağımız arkadaşlarımızla birlikte tam bir dayanışma ve işbirliği içerisinde adaleti ön planda tutarak hakkı, hakkaniyeti gözeterek, insanlarımıza gönüllerimizi ve kapılarımızı sonuna kadar açmak suretiyle şeffaf katılınca hesap verebilir bir yönetim anlayışını sergileyeceğiz. Isparta'nın ekonomisini, ticaretini, turizmini ve sahip olduğu bütün kültürel ve tarihi zenginlikleri daha çok ön plana çıkarmaya ekonomik ve sosyal açıdan şehri kalkındırmaya yönelik yapılan çalışmaların üzerine yenilerini de katmak suretiyle Isparta'yı zaten yaşanabilir bir şehir daha yaşanabilir bir hale getirmeye, yaşam kalitesi itibariyle de Türkiye'nin yaşanmak istenecek bir şehir haline getirmenin gayreti çabası içerisinde olacağız. Şehirdeki bütün taraflarla, bütün aktörlerle iş birliği içerisinde çalışacağız. Boşa harcayacak hiçbir zamanımız yok. Gecemizi gündüzümüzü bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına hasıl edeceğiz. Gece gündüz demeden insanlarımızın içerisinde olacağız. Kapılarımız insanlarımıza açık olacak, istişareye önem vereceğiz. Şehrin hayrına olacak her türlü düşünceyi dikkatle dinleyeceğiz ve o düşüncenin realize olması için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

"Isparta'yı daha ileriye taşınmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız"

Isparta'nın mevcut sorunlarını değerlendirerek Isparta'yı daha ileriye taşınmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağını vurgulayan Vali Erin, "Öncelik vereceğimiz hususlardan bir tanesi de tabii ki bu memleketteki garip gureba, fakir fukara, yetimler, özel ihtiyaca sahip olan vatandaşlarımız hemşerilerimiz. Özellikle bu gruptaki insanlarımızın hiçbir tanesi biz zuhalimizde devletimize ulaşmayacağız serzenişinde bulunmayacaklar. Onlar bize gelmeden biz onlara gideceğiz. Onların hayat standartlarını yükseltilmesine yönelik her türlü çabayı gayreti Allah'ın izniyle ortaya koyacağız. Ben inanıyorum ki kısa süre içerisinde Isparta'da var olan güzelliklerin üzerine yenileri eklenecek. Bunu hem sahada ilçelerimizde, şehir merkezinde, kırsalda, kırsal altyapının iyileştirilmesi yönelik çalışmalarda ve ekonomik olarak doğal güzellikler itibariyle de Isparta'nın sahip olduğu bu güzelliklerin hem Türkiye'de hem dünyada daha çok isminden söz edilen ve daha çok ziyaret edilmek istenen bir şehir haline gelecek. Ben bu vesileyle bütün Ispartalı hemşerilerime kardeşlerime, onlara hizmet etmenin edecek olmanın büyük bir onurunu yaşadığımı ifade ediyor ve hepsine en kalbi selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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