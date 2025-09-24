Haberler

Ümit Özdağ Şanlıurfa'da Ziyaretlerde Bulundu

Ümit Özdağ Şanlıurfa'da Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa’da çeşitli ziyaretler yaparak esnafla buluştu, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, kentteki temasları kapsamında Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu Şanlıurfa Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şanlıurfa Şubesi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Daha sonra Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen Özdağ, balıklara yem attı.

Özdağ, bölgedeki esnafı da ziyaret ederek, yanına gelenlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Politika
