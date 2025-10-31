Ümit Özdağ Nevşehir'de Esnafla Buluştu

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Kentte ilk olarak öğle saatlerinde 2000 Evler pazar yerini ziyaret eden Ümit Özdağ, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın taleplerini dinleyen Özdağ, pazar alışverişine gelen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.