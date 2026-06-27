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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de esnaf, iş insanları ve vatandaşlarla bir araya geldi, partisinin ilçe teşkilatını açtı ve projelerini anlattı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelen Özdağ, konuşmasında, gezi ve ziyaretleri kapsamında pazarda, alışveriş merkezlerinde ve sokakta vatandaşlarla, ayrıca ekonomi çevreleriyle ve organize sanayi bölgesindeki iş insanlarıyla bir araya geldiğini söyledi.

Kayseri'ye sık geldiklerini belirten Özdağ, Kayseri'nin Türkiye'nin en müteşebbis kentlerinin başında geldiğini ifade etti.

Kayseri'nin siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda taşıyıcı kolon niteliği bulunduğunu dile getiren Özdağ, bundan dolayı kente daha sık gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Özdağ, konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Programın ardından Erciyes'e, oradan da Develi ilçesine giderek partisinin ilçe teşkilatını hizmete açan Özdağ, aynı binadaki Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti.

Son olarak Kayseri'de bir kongre merkezinde düzenlenen "Atatürk'ün Kızları Zafer'de Buluşuyor" programına katılan Özdağ, partisi iktidar olduğunda hayata geçireceği projeleri anlattı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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