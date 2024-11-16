Ümit Özdağ: 'Hedefimiz Türkiye'yi yönetecek bir Zafer Partisi inşa etmek'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hedefimiz yüzde 7 değil, hedefimiz Türkiye'yi yönetecek bir Zafer Partisi'ni inşa etmek." dedi.

Özdağ, partisinin Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Ankara İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 8 Aralık'ta gerçekleştirecekleri Zafer Partisi kurultayı öncesinde il kongreleri için bir araya geldiklerini söyledi.

Partinin kuruluşuna ilişkin bilgi veren Özdağ, "Bugüne kadar ambargolara, baskılara, saldırılara, psikolojik operasyonlara ve imkansızlıklara rağmen sağlam ve kararlı adımlarla zafere doğru ilerledik, ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisi ve partisine yönelik çeşitli iftiralar atıldığını iddia eden Özdağ, il teşkilatını olası komplolara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Özdağ, parti teşkilatlarının çalışmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Zafer emektir, emeksiz zafer kazanılmaz. Zafer fedakarlıktır, fedakarlık yapmadan zafere ulaşamayız. Zafer mücadeledir, mücadele etmeden zafer elde edilmez. Zafer Partisi ancak emek, fedakarlık ve mücadele etmeye kararlı kadroların varlığı ile Türk milletine yönelik alçakça saldırıları durdurup, Türk milletini tekrar zafere ulaştıracaktır."

Teşkilatçılığın halkı severek, halka ve halkın düşüncelerine saygı duyularak yapıldığını aktaran Özdağ, "Halka yukarıdan bakılarak teşkilatçılık yapılmaz. Sokaklarda yürümeyen, teyzelere, amcalara, ninelere, dedelere hatır sormayan Zafer Partisi yöneticisi istemiyorum." diye konuştu.

Teşkilatların genel seçimlerde sandık başına kimi koyacaklarını bugünden belirlemelerini isteyen Özdağ, seçim süreci yaklaştığında "koalisyon yaparız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gireriz" diye düşünenlerin de partilerinin amacını kavrayamadığını belirtti.

Özdağ, "Hedefimiz yüzde 7 değil, hedefimiz Türkiye'yi yönetecek bir Zafer Partisi'ni inşa etmek. ve bu amaca uygun olarak çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarının ekonomi, dış politika, mülteci ve sığınmacılara yönelik politikalarını eleştiren Özdağ, partisinin PKK/YPG terör örgütüyle mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.