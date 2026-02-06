Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da temaslarda bulundu

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kurtuluş Caddesi'ni gezip, Habib-i Neccar Camisi'nde cuma namazı kılan Özdağ, Kemal Paşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi ve esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Politika
