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Ümit Özdağ: Erken seçim en geç 2025'in sonbaharında gerçekleşecek

Ümit Özdağ: Erken seçim en geç 2025'in sonbaharında gerçekleşecek
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda iktidarın 2025'te seçim hazırlığı yaptığını ve en geç 2025 yılının sonbaharında seçimlerin gerçekleşeceğini öne sürdü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda erken seçimin en geç 2025 yılının sonbaharında yapılacağını öne sürdü.

Ankara'da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında konuşan Özdağ, "Zafer Partisi olarak biz Haziran 2025'te çalışmalarımıza başlamış durumda olacağız ve Türkiye'nin de bu atmosfere girdiğini görüyoruz. İktidarın yapmış olduğu bütün hamlelerin 2025'in ilk yarısında ama yetişmezse sonbahara bir seçim hazırlığı olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

"SANDIĞI ORTAYA KOYMANIN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı seçim açıklamalarına da değinen Özdağ,"Elitaş'ın yapmış olduğu açıklama bizim açıklamamızla uyum içinde bir açıklama değil. O daha çok bu süreyi sonuna kadar kullanırız. Ondan sonra seçime gideriz şeklinde bir açıklama ki Türkiye'nin objektif şartlarının, ekonomik krizin bu iktidarla aşılamayacağının ortaya çıktığı bir Türkiye'de artık sandığı ortaya koymamızın gerekli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"SURİYE'DE ZAFER MASALI ÜZERİNDEN SEÇİM HAZIRLIĞI BAŞLADI"

"İktidar da zaten daha fazla götüremeyeceğini bildiği için ekonomik olarak Türk milletine bir çözüm vaadedemediği için Suriye'de zafer masalı üzerinden seçim hazırlıklarını yürütmeye başladı" diyen Özdağ, "Ama bir erken seçim değil de bir baskın seçim bir AKP milletvekilinin ifadesiyle şekillendirmek istiyorlar. Onun için de bazı uyuyan muhalefet grupları var. Onları uyandırmamaya çalışıyorlar. Ama Zafer Partisi hazırlıklarını yürütüyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak: ANKA / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖzer Doğan:

kaçınılmaz ekonomi ortada

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