Ülkü Ocakları'ndan Ali Koç'a Tam Destek

Güncelleme:
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, yaklaşan Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Başkan Ali Koç'a koşulsuz destek vereceklerini açıkladı ve tüm camiayı birlik olmaya davet etti.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Sayın Başkan Ali Koç'a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz. Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe'nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç'un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için Ne Mutlu Türk'üm Diyene" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
