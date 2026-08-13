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Turizm 12 Aya Yayılmalı: Ülkü Ocakları'ndan İzmir Raporu

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Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, turizmin yıl geneline yayılması için rapor hazırladı. Mevsimsellik ve deniz-kum-güneş bağımlılığı sorunlarına dikkat çekilen raporda, farklı turizm alanlarının geliştirilmesiyle gelirlerin artırılabileceği belirtildi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığınca, Türkiye'de turizmin yılın 12 ayına yayılmasına yönelik "Turizmin Ekonomiye Katkıları Nasıl Artırılabilir?" başlıklı rapor hazırlandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, literatür taraması ile resmi kurumların güncel verilerinden yararlanılarak hazırlanan raporda, İzmir'in Türkiye turizmindeki yerinin ortaya konulması ve kentin turizm potansiyelinin daha etkin kullanılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Çalışmada, Türkiye turizminin önündeki sorunlar arasında mevsimsellik, deniz-kum-güneş turizmine bağımlılık, altyapı eksiklikleri, tanıtım ve pazarlama sorunları, çevresel sorunlar ile nitelikli personel eksikliği sıralandı.

Raporda, turizmin yalnızca deniz, kum ve güneş anlayışıyla sınırlandırılmaması gerektiği belirtilerek farklı turizm alanlarının geliştirilmesiyle Türkiye'nin turizm gelirlerinin artırılabileceği ifade edildi.

Turizmin dört mevsime yayılmasının ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kaynak: AA
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