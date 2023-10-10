Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in de karşı saldırıya geçmesi bölgeyi yangın yerine çevirdi. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerde güvenlik seviyesinin 3'e çıkartıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alarak yeni bir karar aldı. Buna göre İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkartıldı.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail ve Filistin'de son zamanda yaşanan savaşa ve güncel gelişmelere dikkat çekildi. Bu gelişmeler dikkate alınarak, Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri, bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla İsrail ve Filistin limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı.

OLASI GÜVENLİK RİSKİNİ İŞARET EDİYOR

Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesi.

Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye.

Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.