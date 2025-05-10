Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Siber olaylara karşı Türkiye, Avrupa'da ve dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi. 17 milyon IP adresini sürekli tarıyoruz, her gün 24 saat. Günde yüzlerce zararlı büyük saldırı girişimini de engelliyoruz." dedi.

Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset Akademisi"nde, gençlere Bakanlığın yatırımlarını anlattı ve tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin stratejik önemine dikkati çeken Uraloğlu, ülkenin tarihi İpek Yolu'ndan, modern İpek Yolu'na kadar olan güzergahta çok önemli bir yerde, Orta Koridor'da bulunduğunu söyledi.

Orta Koridor'da, Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'ye gelecek, oradan Avrupa'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e, Ege'ye açılacak proje üzerinde çalıştıklarını belirten Uraloğlu, iki gün önce Ankara'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve heyeti ile konunun tekrar görüşüldüğünü anlattı.

Uraloğlu, projeye ilişkin, "İnşallah bu bittiği zaman ülkemizin ticaretine, kalkınmasına katkı sağladığı gibi, stratejik de bir koridor olacaktır. Yine Orta Koridor'un önemli bir bölümü demir yolu ve hava yolu olarak ülkemizden geçiyor." diye konuştu.

Zengezur Koridoru'nun da önemine değinen Uraloğlu, "Nahcivan'dan, doğrudan Azerbaycan'a gidecek olan Türk dünyasına, Uzak Doğu'ya bizi bağlayacak olan önemli bir güzergah var. Baltık Denizi'nden tutun Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan bir güzergah var. Biz de oraya stratejik ortak olduk, bu önemli. Bütün o gelen yolların Avrupa'da Baltık Denizi'ne gitmesiyle ilgili bir güzergah. Orada Cumhurbaşkanımızın yoğun temasları, Dışişleri'nin, bizim gayretlerimizle de üç deniz girişiminin stratejik ortağı olduk. Bu da bizim ulaştırma altyapımızı güçlendirecektir diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu ağının 11 bin 600 kilometre civarında olduğunu ifade ederek, "Hemen üzerine ilave ettiğimiz yüksek hızlı demir ağıyla beraber 14 bin kilometre. Yapım çalışmaları devam eden 4 bin kilometre civarında var. İnşallah 2028'de bunları bitireceğiz. Bu, 2053 hedefidir. Bizler görür müyüz bilmiyorum. Böyle bir Türkiye'de, 48 saatte tam bir Türkiye turu atma imkanına sahip olacaksınız." dedi.

Ankara-İstanbul arasında yeni bir demir yolu düşündüklerini dile getiren Uraloğlu, bu hattaki trenin saatte 350 kilometre hız yapmasının planlandığını söyledi.

Uraloğlu, birçok ilde raylı sistemi hayata geçirdiklerini, bir kısmında planlamaların devam ettiğini, Trabzon'un da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2023'te 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını vurgulayan Uraloğlu, devam eden Bayburt-Gümüşhane ile Yozgat havalimanlarının tamamlanmasıyla bu sayının 60'a ulaşacağını kaydetti.

"Geniş bant abone sayımız 96,4 milyon"

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'yı tamamen yerli mühendislerle tasarladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete aldıklarını anımsattı.

Türkiye'nin uydu sürecinin 1994'te başladığını anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2014 yılında resmi olarak süreci başlayan, 2018 yılında üretimi başlayan ve 2024 yılında uzaya fırlatılan 6A uydusuyla biz bu sürecimizi taçlandırdık. 11 uydu üreticisi ülke arasına biz de girdik. 3,5 milyar insandan, 5 milyar insana erişiyor olduk. 6A ile bir kere sivil ve resmi haberleşmede güvenliği sağladık ve televizyon yayıncılığını da daha etkili ve daha kaliteli hale getirmiş olduk. Yüzde 81 yerli ve yaklaşık 84 ekipman da yine yerli olarak yapıldı. Geniş bant abone sayımız 96,4 milyon. Nüfusumuzun yüzde 20'si kadar fazlası bir orana geldik. Fiber ağ uzunluğu 604 bin kilometrelere çıkmış durumda. 5G'ye de Trabzonspor'un stadında ve diğer üç büyüklerin stadında başladık. İnşallah hedefimiz 2026'da genel kullanımı başlatabilmek."

Uraloğlu, havalimanları, kara yolları, tüneller ve baz istasyonlarında artık elektronik ve dijital sistemlerin, yapay zekanın kullanıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunları aynı zamanda siber saldırılara karşı korumamız lazım. Sizin milyonlarca, hatta milyarlarca lira harcadığınız bir sistemi, birkaç bin dolarlık bilgisayar hedef haline getirebilir ve zarar verebilir. Onun için korumamız gerekir. Siber olaylara karşı Türkiye, Avrupa'da ve dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi. 17 milyon IP adresini sürekli tarıyoruz, her gün 24 saat. Günde yüzlerce zararlı büyük saldırı girişimini de engelliyoruz. Bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri kurumumuzun bünyesinde, USOM'da bunu yapıyoruz. Bir taraftan yoğun bir şekilde sosyal medya merakımız var. Nüfusa oranla dünyada en çok kullanan ülkelerden biriyiz. Toplamda 360 milyon civarında ülkemizde kullanım söz konusu. Burada aile yapımızı, çocukları, gençleri korumamız gerekir. Onunla ilgili belirli düzenlemeleri hayata geçirelim diye düşünüyoruz. Buradaki kritik çizgimiz de asla özgürlükleri kısıtlamak değil, asla yasakçı olmak değil ama mutlaka doğru şartlarda bir erişim sağlamak ve sunmaktır amacımız. Yasal olmayan VPN'le kullanmanızı asla tavsiye etmiyoruz. Orada her türlü dolandırıcılığa ya da kişisel bilgilerinizin elde edilmesine kadar bir hukuki sorumluluğu olmayan bir yapının olduğunu bilmenizi isterim."

Ulaştırmada yapay zeka teknolojilerine değinen Uraloğlu, "Belirli meslekler artık yapay zekayla beraber ortadan kalkacaktır ama belirli meslekler de ortaya çıkacaktır. İnsanın daha az beden gücü ve rutinde daha az bir beyin gücü ortaya çıkacaktır ama yapay zeka sizin vermediğiniz hiçbir veriyi ortaya koyamaz." diye konuştu.

Siber güvenliğin, yapay zeka ürünü olan yerli ve milli "AVCI", "AZAD", "KASIRGA" ve "ATMACA" adlı yazılımlarla sağlandığını belirten Uraloğlu, havalimanlarının yönetilmesinde ise "İRADE" ve "ÇARE" adlı yapay zeka yazılımlarının kullanıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'a 23 yılda sadece ulaştırma alanında 174 milyar liralık yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi.