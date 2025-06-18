Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Manisa Projelerini Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Manisa Projelerini Görüştü
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AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek Manisa ilindeki ulaşım projeleri hakkında bilgiler paylaştı. Görüşmelerde Salihli Devlet Hastanesi çevre yolu bağlantısı ve Gediz Köprülü Kavşağı gibi projelerin detayları ele alındı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya gelen AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa il genelinde yapımı devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü. Ziyarette, Salihli'de yapımı devam eden, Salihli Devlet Hastanesi çevre yolu bağlantısı, Gediz Köprülü Kavşağı ile kent genelinde devam eden ve yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "AK Parti Manisa Milletvekilimiz Tamer Akkal ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettik. Görüşmemizde; Salihli'ye kazandırılacak yeni devlet hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak çevreyolu bağlantısı, Manisa şehir içi trafiğine nefes aldıracak Gediz Köprülü Kavşağı, İl genelinde planlanan yol, köprü ve ulaşım projeleri detaylı şekilde ele alındı. Manisa'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek bu projelerle hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmayı, şehrimize değer katmayı sürdürüyoruz. Bakanımıza Manisa'ya verdiği destek ve misafirperverliği için teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Her şey Manisa için, her şey milletimiz için" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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