Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin kilometreye çıkardık"

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin kilometreye çıkardık" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da 30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Programın açılışında konuşan Uraloğlu, "Yıllarca yapılamayarak adeta yılan hikayesine dönen Karadeniz Sahil Yolu'nu yine sizin iradenizle tamamlayarak 2007 yılında Bolaman-Perşembe arasında muhteşem bir açılışla hep birlikte hizmete sunduk. 10 hükümet ve 17 bakan değişmesine rağmen bitirilemeyen hatta atıl kalan kısımları için 'Patates deposu mu yapalım, limon deposu mu yapalım' diye ciddi ciddi öneriler getirilen Bolu Tüneli'ni yine sizin kararlılığınızla açtık. 'Olmaz' dedikleri her şeyi oldurdunuz. Onlar 'yapılamaz' dedikçe siz 'yapacağız' dediniz. Onlar küçümsedikçe, Türkiye büyüdü. Vizyonu olan kazandı, vizyonsuzlar tarih oldu, olmaya da devam edecek" dedi.

"Mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk"

AK Parti iktidarı döneminde mega projelerin tamamlandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa arasındaki geçişleri birkaç dakikaya düşürdük. Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan Köprüleri, Eyiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve keyifli bir hale getirdik. Geçit vermeyen dağları Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünellerimizin konforuyla geçilebilir kıldık. Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan Kuzey Marmara, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk" şeklinde konuştu.

"2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin kilometreye çıkardık"

Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkenin yüksek standartlı yollarla donatıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin kilometreye çıkardık. Sadece 6 il bölünmüş yollarla bağlıyken, şimdi 77 ili birbirine bağladık. Otoyol uzunluğumuzu bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 819 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 847 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene 57 kilometre tünel yaptık. Bu köprü ve tünelleri uç uca eklesek, İstanbul'dan Iğdır'a uzanan bir mesafeden fazlası ediyor. Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu yol ağının yüzde 44'ünüoluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Bölünmüş yol yatırımlarımızla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu arttırdık"

Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğinin arttırıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol yatırımlarımızla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu arttırdığımız gibi trafik kazalarındaki ölüm oranlarında da büyük düşüş sağladık. 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısını yüzde 81 azalttık. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8.5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometre iken şehirlerarasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Yeni yol yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,6 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Bu, bölünmüş yolların her 2 dakikadan birini tasarruf ettirdiği anlamına geliyor" diye konuştu.

"Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan ve akaryakıttan her yıl toplam 303 milyar lira ekonomik fayda sağladık"

Bakan Uraloğlu, "2002 yılından bugüne kadar karayolları kapsamında tam 171 açılış törenimize katılarak, bu eserleri milletimizin hizmetine sundunuz. Özellikle 90 açılışla 2018 yılı sonrasındaki törenlerimize yoğun katılımınız, iradenizin ve kararlılığınızın en güçlü göstergesidir. Sizin sahada olmanız, projelerin hızını daha da artırmış, engelleri aşmamızı kolaylaştırmış ve ülkemizin ulaşım sektöründeki başarılarını taçlandırmıştır. Bugün ulaştığımız 30 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımız da sadece bir rakam değil, ülkemizin kalkınma destanıdır. Her bir kilometresi vatandaşlarımızın günlük hayatına doğrudan dokunan, işine, aşına, ailesine daha güvenli ve hızlı ulaşmasını sağlayan somut bir kazanımdır. 30 bin kilometre demek dünyanın çevresinin dörtte üçü demek. Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan ve akaryakıttan her yıl toplam 303 milyar lira ekonomik fayda sağladık. Ayrıca yıllık 6,3 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ediyoruz. Gelecek nesillerimize de daha temiz bir Türkiye bırakıyoruz" dedi.

"Bölünmüş yol ağımızı öncelikle 31 bin 250 kilometreye, sonra da 38 bin 60 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz"

Bölünmüş yol ağını 31 bin 250 kilometreden 38 bin 60 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak planlamalarımızı tam bu anlayışla hayata geçiriyoruz. İşte bugün 30 bin kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağımız da bu vizyonun somut neticesidir. Bölünmüş yol ağımızı öncelikle 31 bin 250 kilometreye, sonra da 38 bin 60 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Geleceğin ulaşım sistemlerinde entegrasyonu merkeze koyarak bizleri daha ileriye taşıyacak proaktif politikalarımızla bağlantısallığı artıran ve akıllı ulaşım sistemleriyle donatan yeni bir ulaşım çağı başlatacağız" diye konuştu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, yüklenici firmaların genel müdürleri ve davetliler katıldı. - İSTANBUL