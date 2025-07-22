Ukrayna Savunma Bakanı: Gelecek Yıl için 120 Milyar Dolar Savunma Bütçesi Gerekiyor

Ukrayna Savunma Bakanı: Gelecek Yıl için 120 Milyar Dolar Savunma Bütçesi Gerekiyor
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Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal, yurt dışında görevli diplomatlara yaptığı konuşmada, gelecek yıl savunma için en az 120 milyar dolara ihtiyaç duyacaklarını ve bu miktarın yarısını uluslararası müttefiklerle temin etme çabası içinde olduklarını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal, Ukraynalı diplomatlara yaptığı konuşmada, "Gelecek yıl savunma için en az 120 milyar dolara ihtiyacımız olacak. Bu miktarın yarısını müttefiklerin desteğiyle diğer ülkelerden temin etmek için çalışıyoruz. Şimdiden Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerle somut müzakereler yürütüyoruz" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal, yurt dışındaki temsilciliklerde görevli Ukraynalı diplomatlarla bir araya geldi. Toplantıda, Ukraynalı diplomatlara seslenen Şmihal, müttefik devletlere ortak işletmeler kurmayı, lisanslar devretmeyi ve ortak ülkelerde üretim tesisleri açmayı teklif ettiklerini belirtti. Savunma Bakanı Denis Şmihal, "Savaş sırasında bu üretim, Ukrayna savunma güçlerinin ihtiyaçlarına hizmet edecek; gelecekte ise müttefiklerimizin gücünü de artıracaktır. Gelecek yıl savunma için en az 120 milyar dolara ihtiyacımız olacak. Bu miktarın yarısını müttefiklerin desteğiyle diğer ülkelerden temin etmek için çalışıyoruz. Şimdiden AB ve NATO üyesi ülkelerle somut müzakereler yürütüyoruz" dedi. Savunma Bakanı, Ukrayna'nın ortaklarından 60 milyar dolar fon talep etmesi nedeniyle NATO ve AB üyeleriyle görüşmelerin devam ettiğini de aktardı.

Toplantı kapsamında Ukrayna İçişleri Bakanı İhor Klimenko ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Andriy Hnatov ile birlikte büyükelçilerin sorularını da yanıtlayan Denis Şmihal, "Ukrayna'nın iyiliği için her gün çalışan diplomatik kadroya teşekkür ediyorum. Ortak hedefimiz, askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve zaferi hızlandırmak için çabalarımızı daha da artırmak olmalıdır" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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