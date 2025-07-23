Ukrayna Ordusu Fransa'dan Aldığı Mirage 2000 Uçağını Kaybetti

Ukrayna ordusu, Fransa'nın verdiği "Mirage 2000" tipi savaş uçağının görev sırasında ekipman arızası nedeniyle düştüğünü, pilotun fırlatma yoluyla güvenli bir şekilde uçaktan atladığını duyurdu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde ülkeye verdiği "Mirage 2000" tipi bir savaş uçağının dün görev sırasında ekipman arızası nedeniyle düştüğü ifade edildi. Açıklamada, "Ekipman arızası meydana geldi ve pilot bunu uçuş kontrolörüne bildirdi. Pilot, kriz durumlarında beklendiği gibi yetkin bir şekilde hareket etti ve başarılı bir şekilde fırlatma işlemini gerçekleştirdi. Kurtarma ekibi pilotu stabil durumda buldu. Yerde can kaybı yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna medyası, olayın Volyn bölgesinde meydana geldiğini aktardı. Bu, Ukrayna ordusunun ilk Mirage uçağı kaybı oldu.

Ukrayna ordusu, Fransa'da Mirage uçaklarının ilk partisinin Şubat ayında geldiğini açıklamıştı. - KİEV