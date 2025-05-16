Ukrayna'da F-16 Savaş Uçağı Düşerek Pilotunu Kurtardı

Ukrayna'da F-16 Savaş Uçağı Düşerek Pilotunu Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus hava saldırısına karşı çıkan bir F-16 savaş uçağının düştüğünü ve pilotun fırlatma sistemiyle kurtulduğunu açıkladı. Olayın araştırılması için bir komisyon kuruldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus hava saldırısını engellemeye çalışan bir F-16 savaş uçağının olağandışı şekilde düştüğünü, pilotun fırlatma sistemiyle kurtulduğunu açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus hava saldırısını püskürtmeye çalışan bir F-16 savaş uçağı ile yerel saatle 03.30 sıralarında irtibatın kesildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre pilotun üç hava hedefini imha ettiği, uçakta acil bir durum ortaya çıktığı, pilotun uçağı yerleşim yerinden uzaklaştırarak başarılı bir şekilde kendini fırlattığı ifade edildi. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, olayın tüm yönlerini araştırmak üzere bir komisyon kurulduğu belirtildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

Annesi kayıp zannedip her yerde arıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Trendyol GO'nun Uber'e devrine onay çıktı

Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Acun Ilıcalı teknik direktörün görevine son verdi

Resmi açıklama geldi! Takımı ligde tutan ismi kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.