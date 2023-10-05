Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'u kabul etti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkmen lider Berdimuhamedov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov'un ziyareti kapsamında yapılacak toplantı ve görüşmelerin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağından emin olduğunu ifade etti.

Büyük ekonomik potansiyele sahip iki ülkenin, uzun vadeli etkili işbirliğine hazır olduğu belirten Berdimuhamedov, "Ülkelerimiz, Birleşmiş Milletler dahil bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda başarılı bir şekilde işbirliği yapıyor. Bu işbirliği kapsamında sürdürülebilir kalkınma ve küresel güvenliğin sağlanması hedeflerine ulaşmayı amaçlayan girişimleri karşılıklı olarak destekliyoruz." dedi.

Görüşmede taraflar, eşitlik, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı hükümetler arası diyaloğun yüksek düzeyde yapılmasını da memnuniyetle karşıladı.

Cabbarov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la da bir araya geldi. Görüşmede, Türkmenistan ile Azerbaycan arasında karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin gelişme hızına dikkat çekildi.

Taraflar, ticaret ve ekonomi, enerji, petrol ve gaz, ulaştırma ve tarım sektörlerinde işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularını ele aldı.

Ayrıca iki ülke arasındaki kültürel ve insani yakın bağa vurgu yapılarak 2024'te Türkmen şair Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ortak faaliyetleri sürdürme konusunda mutabakata varıldı.