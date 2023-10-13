Türkmenistan Devlet Başkanı Hazar-Karadeniz ve Asya-Pasifik bölgelerinin lojistik kabiliyetlerine önem veriyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Yüksek Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Hazar-Karadeniz ve Asya-Pasifik bölgelerinin yanı sıra Körfez ve Orta Doğu ülkelerinin lojistik kabiliyetlerinin artırılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Yüksek Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Hazar- Karadeniz ve Asya-Pasifik bölgelerinin yanı sıra Körfez ve Orta Doğu ülkelerinin lojistik kabiliyetlerinin artırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen BDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan Berdimuhamedov, barışın korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanması öncelikleri olduğunu belirterek, "Bu bağlamda Türkmenistan, dünya kalkınmasının koşullarını ve yönlerini dikkate alarak Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde küresel bir güvenlik stratejisi geliştirme olanaklarını görüşmeyi teklif ediyor. Bu girişimimizi BM 78. Genel Kurul toplantısında dile getirdik." dedi.

Berdimuhamedov ülkesinin "Kuzey-Güney" ve "Doğu-Batı" koridorlarının geliştirilmesi kapsamında enerji, ulaşım ve iletişim yollarının çeşitlendirilmesine yönelik başlattığı projelerin BDT üyeleri için de önemli olduğuna inandığını söyleyerek, "Hazar-Karadeniz ve Asya-Pasifik bölgelerinin yanı sıra Körfez ve Orta Doğu ülkelerinin lojistik kabiliyetlerinin artırılmasına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik kriz, akaryakıt ve enerji piyasasındaki istikrarsızlığa dikkati çeken Berdimuhamedov, "Borç yükümlülükleri ve karşılıklı uzlaşma konularına dikkat etmeyi ve bunların çözümü konusunda özel istişarelerde bulunmayı teklif ediyoruz." diye konuştu.