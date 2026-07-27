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Türkiye’nin sosyal finans ekosistemi için yeni endeks çalışması

Türkiye’nin sosyal finans ekosistemi için yeni endeks çalışması
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İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıda sosyal finans kuruluşlarının yönetişim yapıları, şeffaflık ve hesap verebilirlik uygulamaları ele alındı. İJE, Sosyal Finans Yönetişim ve Etki Endeksi geliştirme sürecini başlattı.

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü tarafından düzenlenen “IJE Roundtable Series No. 01: Türkiye’nin Sosyal Finans Diplomasisi” toplantısı, farklı faaliyet alanlarından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda sosyal finans kuruluşlarının yönetişim yapıları, şeffaflık ve hesap verebilirlik uygulamaları, özdenetim mekanizmaları, kurumsal süreklilik, veri üretimi, etki ölçümü ve uluslararası temsil kapasitesi ele alındı.

Müzakerelerde, Türkiye’nin güçlü bir toplumsal dayanışma ve kaynak seferberliği kapasitesine sahip olduğu; ancak yönetişim uygulamalarının, veri olgunluğunun ve sosyal etkiyi ölçme kapasitesinin kuruluşlar arasında farklılık gösterdiği değerlendirildi.

Toplantının ardından İJE, Sosyal Finans Diplomasisi Programı kapsamında İJE Sosyal Finans Yönetişim ve Etki Endeksi geliştirme sürecini başlattı. Endeks; kuruluşları bağış miktarlarına göre sıralamak yerine yönetişim, şeffaflık, veri, etki yönetimi ve finansal dayanıklılık kapasitelerini görünür kılmayı hedefliyor.

Hazırlanan Metodoloji ve Gösterge Rehberi, paydaş görüşleri ve pilot uygulama sonuçları doğrultusunda geliştirilecek. Endeksin, yılda iki kez yayımlanacak İJE Türkiye Sosyal Finans Diplomasisi Raporunun ana ölçüm aracı olması planlanıyor.

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Hakkında

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü, Türkiye’nin jeoekonomik düşünce, finansman diplomasisi ve stratejik etki kapasitesine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüten İstanbul merkezli bağımsız bir düşünce, müzakere ve girişim platformudur.

İJE; yayınlar, politika notları, yuvarlak masa toplantıları, araştırma programları ve ulusal-uluslararası iş birlikleri aracılığıyla düşünceyi uygulanabilir politika, kurum ve ilişki modellerine dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

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