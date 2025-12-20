Bakan Şimşek, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Al Yousef ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman 13'üncü Dönem Karma Ekonomik Komite (KEK) Toplantısı kapsamında, Ankara'da Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ve heyetiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Umman 13'üncü Dönem KEK Toplantısı vesilesiyle, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais Mohammed Al Yousef ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde; enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma dahil 17 alanda KEK İşbirliği Protokolü imzaladık. Eğitim alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımı mutabakat zaptını imzaladık. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlanmasının önemini vurguladık. Organize sanayi bölgelerinde iş birliğini artırma konusunda görüş birliğine vardık. TOBB ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı'nda mevcut projeleri ve yeni fırsatları iş dünyamızla birlikte ele aldık. Bu toplantının, geçen yıl yapılan görüşmeler gibi ülkelerimiz için somut sonuçlar üretmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.