Türkiye ve Gürcistan Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmesi

Türkiye ve Gürcistan Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile Tiflis'te bir araya gelerek ekonomik işbirliklerini değerlendirdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6'ncı Dönem Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile görüştü. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirecek, ulaştırma, altyapı, ticaret ve ekonomi alanlarındaki iş birliğimizi geliştirecek adımları birlikte değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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