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Bakan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Petrova ile İstanbul'da görüştü

Bakan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Petrova ile İstanbul'da görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede doğal gaz ticareti, elektrik ve doğal gaz enterkonneksiyonlarının güçlendirilmesi ile Karadeniz'de iş birliği imkanları ele alındı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "İstanbul'da, Bulgaristan Enerji Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Iva Petrova ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki doğal gaz ticareti, elektrik ve doğal gaz enterkonneksiyonlarımızın daha da güçlendirilmesi ile Karadeniz bölgesindeki potansiyel iş birliği imkanlarını ele aldık. Sadece ülkelerimiz için değil, Güneydoğu Avrupa'nın da arz güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu stratejik enerji ortaklığını derinleştirerek köklü bağlarımızı çok daha ileri bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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