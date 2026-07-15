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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması önemli bir dönüm noktası teşkil edecek"

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2022'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna Parlamentosu'nda kabul edildiğini, bunun stratejik ortaklıkta dönüm noktası olduğunu ve ticari bağları güçlendireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan ve Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) önemli bir dönüm noktası olduğunu ve yatırım alanında iş birliği imkanlarını artıracağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan STA'nın uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısının 14 Temmuz'da Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edildiği belirtildi. Türkiye'nin onay sürecini daha önce tamamladığı anlaşmanın önemine dikkat çekilen açıklamada, "Anlaşmanın yürürlüğe girişi, Ukrayna'yla 2011 yılında tesis ettiğimiz stratejik ortaklığımızda önemli bir dönüm noktası teşkil edecek olup, ticari ve ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve yatırım alanında iş birliği imkanlarını artıracaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada söz konusu gelişmenin savaşın yol açtığı zorlu şartlara rağmen Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğinin göstergesi olduğu vurgulanarak, "Bu gelişme, savaşın yol açtığı zorlu şartlara rağmen Ukrayna'yla ikili ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğinin en somut göstergelerinden biridir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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