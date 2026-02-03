Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Tarımsal hasılada dünyada 7'nci Avrupa'da birinci sıradayız'

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal hasılada dünyada 7'nci Avrupa'da ise birinci sıradayız" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kastamonu Vakfı'nın Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Kastamonu yöresel yemekleri ve Türk Halk Müziği programına katıldı. Programda konuşan Bakan Yumaklı, "Yürüttüğümüz politika ve çalışmalarla, ülkemizin daha iyi bir noktaya gittiğini görüyoruz. Tarım sektöründen demokratik standartlarımıza, ulaşımdan sanayiye ve dış politikaya kadar bütün alanlarda bunun göstergelerine şahit oluyoruz" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK YOL KAT ETTİK'

Bakan Yumaklı 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinerek, "Ülkemizin gerçekleri, kötümserlik propagandalarıyla asla bağdaşmayacak bir istikamete ve ivmeye sahiptir. Yapılan askeri, siyasi ve diplomatik çalışmalarla 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda büyük bir yol kat ettiğimiz de çok aşikardır. Bu hedefe ulaşmak, bizim için bir tercih değil, milli bir mecburiyettir. 'Terörsüz Türkiye' bizim inşallah geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan biri olacaktır. Küresel iklim krizinin ve gıda güvenliğinin stratejik boyutlar kazandığı bir dünyada, tarımın temel önceliklerimiz arasında yer alması, tartışılmaz bir konudur. Geliştirdiğimiz tarım, su ve orman politikalarıyla mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmeyi esas aldık. Tarımsal yatırımlarımız, desteklerimiz ve projelerimizle sektöre yön veriyoruz. Bugün tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Bu başarı, üreticimizin alın teri ve doğru politikaların sonucudur. Sektörün bugünden yarına daha iyiye gitmesi, sağlıklı, güçlü, verimli ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulması için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.