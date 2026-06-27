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Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yenilenebilir enerji anlaşması Resmi Gazete'de

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TBMM'de kabul edilen, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santralleri projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Yenilenebilir Enerji Santralleri Projeleri Alanında Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma" TBMM'de kabul edilmişti. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Yenilenebilir Enerji Santralleri Projeleri Alanında Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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