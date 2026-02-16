Haberler

Türkiye-Polonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nasıroğlu, Polonya heyetini ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ferhat Nasıroğlu ve Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirmek için bir araya geldi. Görüşmede ekonomi, ticaret ve kültürel işbirlikleri ele alındı.

Türkiye- Polonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ferhat Nasıroğlu, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dostluk grubu üyelerinin de katılımıyla TBMM'de gerçekleşen görüşmede, Nasıroğlu, Polonya heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

AB'de ve NATO'da Polonya ile dostane ilişkinin etkilerini gördüklerini belirten Nasıroğlu, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bosacki de Türkiye ile birçok alanda devam eden işbirliklerinin önemini vurguladı.

Kültür işbirliği kapsamında İstanbul Beyoğlu'ndaki Adam Mickiewicz Müzesi'nin bulunduğu binanın tadilatı için destek talep eden Bosacki, Polonya ve Türkiye arasındaki ticareti de karşılıklı geliştirmek istediklerini bildirdi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti