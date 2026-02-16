Türkiye-Polonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nasıroğlu, Polonya heyetini ağırladı

Türkiye- Polonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ferhat Nasıroğlu, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dostluk grubu üyelerinin de katılımıyla TBMM'de gerçekleşen görüşmede, Nasıroğlu, Polonya heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

AB'de ve NATO'da Polonya ile dostane ilişkinin etkilerini gördüklerini belirten Nasıroğlu, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bosacki de Türkiye ile birçok alanda devam eden işbirliklerinin önemini vurguladı.

Kültür işbirliği kapsamında İstanbul Beyoğlu'ndaki Adam Mickiewicz Müzesi'nin bulunduğu binanın tadilatı için destek talep eden Bosacki, Polonya ve Türkiye arasındaki ticareti de karşılıklı geliştirmek istediklerini bildirdi.