Türkiye-Pakistan Arasındaki Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Güler ve Khan'ın eşbaşkanlık yaptığı toplantının ardından taraflar arasında "16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı. - İSLAMABAD