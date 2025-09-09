Haberler

Türkiye-Pakistan Arasındaki Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ın eşbaşkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu 16'ncı Dönem Toplantısı sonucunda, iki ülke arasında yeni ekonomik işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ın eşbaşkanlık yaptığı Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı sonrasında taraflar arasında "16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Güler ve Khan'ın eşbaşkanlık yaptığı toplantının ardından taraflar arasında "16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı. - İSLAMABAD

