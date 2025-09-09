Türkiye-Pakistan Arasındaki Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ın eşbaşkanlık yaptığı Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı sonrasında taraflar arasında "16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Güler ve Khan'ın eşbaşkanlık yaptığı toplantının ardından taraflar arasında "16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı. - İSLAMABAD