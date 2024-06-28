Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR

Yabancı yatırımcı için önemli bir kriter olan bu gelişmeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da duyarsız kalamadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin 'Gri Liste'den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ATILAN DOĞRU ADIMLAR SAYESİNDE TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı da FATF kararına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir. Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."