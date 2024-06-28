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Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı

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Mali Eylem Görev Grubu (FATF), bugün Singapur'da düzenlediği genel kurul toplantısının ardından Türkiye'nin 'gri liste'den çıkarıldığını duyurdu. Yabancı yatırımcı için önemli bir kriter olan bu gelişme sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Ülkemizin 'Gri Liste'den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR

Yabancı yatırımcı için önemli bir kriter olan bu gelişmeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da duyarsız kalamadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin 'Gri Liste'den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ATILAN DOĞRU ADIMLAR SAYESİNDE TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı da FATF kararına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir. Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (17)

VEFA:

Sayın Yerlikaya gerçekten güzel işler yaptı. Birçok çeteyi çökertti. Hukuk alanında reform yapılmazsa bu çeteler yeniden türer. Yargı sistemi ve suç ile suçlu ile mücadeledeki yasal yetersizlikler çok acil düzeltilmelidir.

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Tamer Çakır:

bunlar gelirken ülke tatildemiydi kimsenin haberi olmadımı alkış ama neyi alkış .

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Netherill:

ülkenin giriş çıkışı soyluya emanetti işte düşün. ama ali reis geldi ve durumu düzeltiyor hala.

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VEFA:

Sülo kankalarına yol verdi, düzen böyle oldu. Şimdi tamir zamanı!...

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Fatih Sultan:

Bu başarıda Sayın Yerlikaya Bakanımızın da payı büyük. Başarılarının devamını dilerim

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murat dural:

Önemli olan güven vatandaşın kendi ülkesine güveni kalmadı yabancı yatırımcı neden gelsin?

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murat dural:

Reel piyasalarda Halkın refahı görmesidir bana ne gri listeden çıkış benim cebime faydası yoksa gerisi boş.

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osman Nat:

Chpli belediyeler heykel yaparken lütfen sorarmisin bu heykel halkin ne işine yarayacak dermisim ama lütfen sor

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AKREP KRAL:

hayırlı uğurlu olsun

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Yasef Behar:

Rezillik nasıl Turkıye Grı lısteye düştü ve şimdık çıktık

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