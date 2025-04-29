Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı

TÜRKİYE ile İtalya arasında, ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atıldı. Türkiye ile İtalya arasında, ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında olmak üzere 11 anlaşma imzalandı.