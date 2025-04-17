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Türkiye, Avrupa'da Eş Zamanlı Üçlü Pist Operasyonunu Başlattı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun Avrupa'da hayata geçirilen ilk örnek olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna ilişkin, Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Türkiye, her alanda olduğu gibi havacılıkta da öncü adımlar atmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu, stratejik vizyonumuzun ve teknik kapasitemizin somut göstergesidir. Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyuyoruz."

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Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Politika
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