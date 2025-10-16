Türkiye 5G İhalesini Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalemizi bugün gerçekleştirdik. 5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon ABD doları hedefimiz, Katma Değer Vergisi (KDV) ile 3 milyar 534 milyon ABD dolarına ulaştı" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi bugün gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından ihale ile ilgili yaptığı paylaşımda, 5G teknolojisinin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalemizi bugün gerçekleştirdik. 5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon ABD doları hedefimiz, KDV ile 3 milyar 534 milyon ABD dolarına ulaştı. Ekonomimize büyük bir katkı sunacak olan 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA