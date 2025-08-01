Türk-İş Başkanı gece yarısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile kamu işçileri zammını görüştü

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmede hükümetin teklifinin olumluya yakın olduğunu ancak yine de olumlu olmadığını söyledi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 500 kurumda grev kararı aldı.

GECE YARISI ZAM ZİRVESİ

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği belirtiliyor.

HÜKÜMETİN ÖNERİSİ NEYDİ?

Öte yandan KÇP görüşmelerinde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMA

Külliye'deki görüşmenin ardından açıklama yapan Ergün Atalay, hükümetin teklifinin olumluya yakın olduğunu ancak yine de olumlu olmadığını söyledi.

Kararı verecek olanların üyeler ve sendikalar olduğunu ifade eden Atalay, "Teklif yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. 16.11'i aştık, 16,57'yi bulmadık. Bizim arkadaşlarımız üyelerine gidecekler, sendikalarına gidecekler. Derlerse ki bir problem yok, biz de Çalışma Bakanlığı'na problem yok diyeceğiz. Problem varsa gelmiyoruz, yapmıyoruz diyeceğiz. Bir daha görüşme yok zaten" dedi. Atalay sürecin cumartesi netleşeceğine işaret etti.