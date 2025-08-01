Türk-İş Başkanı gece yarısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile kamu işçileri zammını görüştü

Türk-İş Başkanı gece yarısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile kamu işçileri zammını görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri çerçevesinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Atalay, hükümetin teklifinin olumluya yakın olduğunu ancak yine de olumlu olmadığını söyledi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmede hükümetin teklifinin olumluya yakın olduğunu ancak yine de olumlu olmadığını söyledi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 500 kurumda grev kararı aldı.

GECE YARISI ZAM ZİRVESİ

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği belirtiliyor.

HÜKÜMETİN ÖNERİSİ NEYDİ?

Öte yandan KÇP görüşmelerinde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMA

Külliye'deki görüşmenin ardından açıklama yapan Ergün Atalay, hükümetin teklifinin olumluya yakın olduğunu ancak yine de olumlu olmadığını söyledi.

Kararı verecek olanların üyeler ve sendikalar olduğunu ifade eden Atalay, "Teklif yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. 16.11'i aştık, 16,57'yi bulmadık. Bizim arkadaşlarımız üyelerine gidecekler, sendikalarına gidecekler. Derlerse ki bir problem yok, biz de Çalışma Bakanlığı'na problem yok diyeceğiz. Problem varsa gelmiyoruz, yapmıyoruz diyeceğiz. Bir daha görüşme yok zaten" dedi. Atalay sürecin cumartesi netleşeceğine işaret etti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Aha yine aynı senaryolar. Ben bunu bir yerlerden hatırlıyorum. Yıllar önce Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hükümet elimize kalem veriyor ancak içine mürekkep koymayı unutuyor. demişti. Ardından Cumhurbaşkanı ile ile görüştükten sonra hükümetin verdiği %3 lük zammın üzerine %3.5 lik zamcığa evet demişti. Şimdi aynı durumu Ergün Atalay canlandıracak. Ben hep söylerim, bu ülkedeki çalışanların en büyük sıkıntısı sendikalardır. Çünkü yöneticileri bir şeylerin arka bahçesi gibi çalışıyor sanki. Hükümet zaten uyduruk enflasyona göre kırıntı verecek.

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