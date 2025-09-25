Türk Denizcilik Filosunda Tarihi Başarı: İlk 10'a Yükseldik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanında tarihi bir başarıya imza attığını ve Türk deniz ticaret filosunun dünya sıralamasında ilk 10'a yükseldiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ' Dünya Denizcilik Günü' dolayısıyla Büyükada'da düzenlenen programa katıldı. Bakan Uraloğlu, "Bugün, İstanbul Adalar'da, Dünya Denizcilik Günü'nü kutlamak ve denizciliğimizin parlak geleceğini konuşmak üzere bir araya geldik. Bu anlamlı günde, siz değerli denizcilerimizle bir arada olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Türk denizciliğinin destanını yazan kahramanlarsınız" diyerek sözlerine başladı.

"2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180 arttı"

Konuşmasında deniz taşımacılığı verilerine de değinen Uraloğlu, "Bilindiği üzere 2024 yılında dünya yük taşımacılığının yüzde 88'i denizyollarıyla gerçekleşmiş, küresel denizyolu yük trafiği yüzde 2,4'lük bir artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizde de dış ticaret taşımalarının yüzde 86'sı denizyoluyla yapılmaktadır. Bu rakamlar, denizciliğin uluslararası ticaretteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 arttı. 2024 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yaklaşık 532 tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin TEU'ya ulaştı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde de; limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 artarak 366 milyon 799 bin tona ulaştı. Elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 381 bin TEU oldu" dedi.

"Türk Deniz Ticaret Filomuz dünya sıralamasında ilk 10'da"

Bakın Uraloğlu, "Denizcilikle ilgili yaptığımız son programlarımızda dile getirdiğimiz bir vaadimiz vardı: O da Türk Deniz Ticaret Filomuzu dünya sıralamasında ilk 10'a taşımak. 'Hiç şüpheniz olmasın ilk 10'a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız ve Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız.' diyorduk. Hamdolsun bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalıştık, son dalgayı da aşarak bu büyük başarıyı elde ettik. Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık. Bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 11. sıradan 10. sıraya yükseldi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. ve bir kez daha tekrarlıyorum 'Denizcilikte Türkiye ilk 10'da'" dedi.

Programa, Ulaştırma ve Altayapı Bakan Yardımcısı Osman Poyraz, Adalar Kaymakamı Abdurrahman İnan, AK Parti Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, Heybeliada İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Burgazada MKYK üyesi Büşra Ergenç, Kınalıada Konya Milletvekili Hasan Ekici ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL