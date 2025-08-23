TSK Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı Avrupa 3'üncüsü oldu

TSK Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı Avrupa 3'üncüsü oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı'nın Danimarka'daki şampiyonada 300 metre Tüfek branşında Avrupa 3'üncülüğünü elde ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı 300 metre Tüfek branşında Avrupa 3'üncülüğü elde ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı'nın 18-22 Ağustos tarihleri arasında Danimarka'da icra edilen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonasına katılarak 3'üncülüğü elde ettiğini belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tsk Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımız 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında Danimarka'da icra edilen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonasına katıldı. Erkek Tüfek Atış Takımımız şampiyonada 300 metre Tüfek branşında Avrupa 3'üncülüğü elde etti. TSK Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımızı tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak'taki su krizinde suç kimin? DSİ'den açıklama var

Günde sadece 6 saat su verilen kentte herkes topu birbirine atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.