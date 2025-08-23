TSK Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı Avrupa 3'üncüsü oldu
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tsk Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımız 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında Danimarka'da icra edilen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonasına katıldı. Erkek Tüfek Atış Takımımız şampiyonada 300 metre Tüfek branşında Avrupa 3'üncülüğü elde etti. TSK Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımızı tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA