ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifeleri uygulamasını iptal etmesine ilişkin, "Karar son derece hayal kırıklığı nedeni. Yabancı ülkeler çok mutlular ama size temin ederim ki uzun süre mutlu kalmayacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin gümrük tarifeleri uygulamasını iptal etmesine tepki göstererek, kararın hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Trump, yabancı ülkelerin karar nedeniyle mutlu olduğunu ancak bunun uzun sürmeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifeleri uygulamasını iptal etmesine ilişkin, "Karar son derece hayal kırıklığı nedeni. Yabancı ülkeler çok mutlular ama size temin ederim ki uzun süre mutlu kalmayacaklar" dedi. - WASHINGTON

