ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifeleri uygulamasını iptal etmesine ilişkin, "Karar son derece hayal kırıklığı nedeni. Yabancı ülkeler çok mutlular ama size temin ederim ki uzun süre mutlu kalmayacaklar" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı