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Trump, yabancı bayraklı gemilere tanınan Jones Yasası muafiyetini 90 gün daha uzattı

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ABD Başkanı Donald Trump, yabancı bayraklı gemilerin ABD limanları arasında taşımacılık yapmasına imkan tanıyan Jones Yasası muafiyetini 90 gün daha uzattı. Muafiyetin nakliye darboğazlarını azaltması ve akaryakıt ile gübre fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmesi bekleniyor.

Abd Başkanı Donald Trump, enerji piyasaları ve yakıt fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla yabancı bayraklı gemilerin ABD limanları arasında taşımacılık yapmasına imkan tanıyan denizcilik yasası muafiyetini 90 gün daha uzattı.

ABD, yabancı bayraklı gemilerin ülke limanları arasında petrol ve çeşitli ürünler taşımasını kolaylaştıran denizcilik yasasına yönelik muafiyeti 90 gün daha uzatma kararı aldı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararı onayladığını bildirdi. Bu alanda tanınan muafiyetlerin, deniz taşımacılığında esnekliği artırarak nakliye darboğazlarını azaltması ve İran'a yönelik savaş nedeniyle yükselen benzin, dizel akaryakıt ve gübre fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmesi bekleniyor.

Washington yönetimi, şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından mart ayında, petrol ve akaryakıt fiyatlarını makul seviyelerde tutmak ve enerji piyasasındaki aksaklıkları önlemek amacıyla Jones Yasası'nın uygulanmasına yönelik muafiyetleri yürürlüğe koymuştu. ABD, ağustos ayında da muafiyet uygulamasını uzatma kararı almış ancak bu kapsamda verilecek izinlerin her gemi için ayrı ayrı değerlendirileceğini duyurmuştu.

ABD'nin Jones Yasası nedir?

Söz konusu denizcilik yasası, ABD limanları arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin ABD'de inşa edilen, ABD şirketlerine ait ve mürettebatı ABD vatandaşlarından oluşan gemilerle gerçekleştirilmesini zorunlu kılıyor. ABD'li kaynaklar, ülkenin yerli gemi inşa sektörünün güçlü desteğini alan Jones Yasası'na geçmişte uygulanan muafiyetlerin süresinin sınırlı tutulduğunu belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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