Trump, Vietnam ile Yeni Ticaret Anlaşması Yaptı

Trump, Vietnam ile Yeni Ticaret Anlaşması Yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşma, Vietnam'ın ABD'ye ithal ettiği ürünlere yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını içeriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile yaptığı görüşmede ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Trump, Vietnam'ın ABD'ye ithal ettiği ürünlerde yüzde 20, gerçekleştireceği liman aktarmalarında ise yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam ile yeni ticaret anlaşmasına varıldığını duyurdu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Vietnam ile bir ticaret anlaşması gerçekleştirdiğimi duyurmaktan onur duyarım. Vietnam Komünist Partisi'nin saygıdeğer Genel Sekreteri To Lam ile yaptığım görüşme sonucunda iki ülke arasında muhteşem düzeyde bir iş birliği sağlanacak" ifadelerini kullandı. ABD'nin Vietnam'dan ithal ettiği ürünlere yüzde 20, liman aktarmalarında ise yüzde 40 değerinde gümrük vergisi alacağını belirten Trump açıklamasına, "Buna cevap olarak da Vietnam daha önce hiç yapmadıkları bir şeyi yaparak, ABD'nin ülkedeki ticaret piyasasına tam erişimini sağlayacaklar. Yani başka bir değişle ABD olarak ürünlerimizi sıfır gümrük vergisi ile Vietnam'a satabileceğiz. Büyük motorlu araçların Vietnam'daki üretim bantlarına çok yakışacağını düşünüyorum. Genel Sekreter Lam ile görüşmek tam anlamıyla bir zevkti, bu konuya ilgisi için teşekkür ediyorum" dedi.

"Sıklıkla politikleştirilebilecek belirsiz bir ifadeye benziyor"

Vietnam'ın başkenti Hanoi şehrindeki Amerikan Ticaret Odası (AmCham) şirketi Yönetici Müdürü Adam Sitkoff ise basına yaptığı açıklamada, "Vietnam'ın bu anlaşmayla iyi bir pozisyon elde ettiğini düşünüyorum. Vietnamlı şirketler ürünlerini ABD'ye göndermeye devam edecek" dedi. Sitkoff, liman aktarmalarındaki gümrük vergisi konusuna ilişkin fikirlerinin sorulduğu sorulara ise, "Bu terimin açıklamasından emin değilim. Ticaret konusundaki yürütme ve yaptırım işlemlerinde sıklıkla politikleştirilebilecek belirsiz bir ifadeye benziyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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