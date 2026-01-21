Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela inanılmaz başarılı olacak. Tüm işbirliğini takdir ediyoruz. Saldırı sonrasında büyük bir iş birliğine girdik. Saldırıdan sonra 'anlaşalım' dediler. Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri de zekice davrandı" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ekonomik geleceği hakkında olumlu konuşarak, ülkedeki işbirliğini takdir ettiğini belirtti. Önümüzdeki altı ay içinde Venezuela'nın son 20 yıldan daha fazla gelir elde edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela inanılmaz başarılı olacak. Tüm işbirliğini takdir ediyoruz. Saldırı sonrasında büyük bir iş birliğine girdik. Saldırıdan sonra 'anlaşalım' dediler. Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri de zekice davrandı" dedi. - DAVOS



