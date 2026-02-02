Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası, "Rus petrolü alımını durdurmayı ve ABD'den ve muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti" dedi.

HİNDİSTAN, RUSYA YERİNE ABD'DEN PETROL ALACAK

ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşmenin ardında yaptığı açıklamada, "Bu sabah Hindistan Başbakanı Modi ile konuşmak benim için bir onurdu. O benim en yakın dostlarımdan biri ve güçlü ve saygın bir lider. Ticaret ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi dahil birçok konu hakkında konuştuk. Rus petrolü alımını durdurmayı ve ABD'den ve muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti" dedi.

TRUMP: HİNDİSTAN'A GÜMRÜK VERGİSİNİ DÜŞÜRÜYORUZ

Hindistan'ın Rus petrolü konusunda verdiği kararın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yardımcı olacağını ifade eden Trump, "Başbakan Modi'yle olan dostluğum ve saygımdan dolayı, onun talebi üzerine ABD'nin Hindistan'a uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 18'e düşürecek bir ticaret anlaşması yapmaya karar verdik" dedi.

Hindistan'ın ABD'ye uyguladığı gümrük vergisini sıfıra indireceğini ifade eden Trump, Hindistan'ın 500 milyar doların üzerinde ABD'den satın alım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

HİNDİSTAN İLE RUSYA ARASINDAKİ PETROL ALIMI ANLAŞMASI

Hindistan ve Rusya arasındaki petrol ticareti, özellikle 2022'de başlayan Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ambargolarla stratejik bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Hindistan, enerji güvenliğini sağlamak ve maliyetleri düşürmek amacıyla Batılı ülkelerin aksine Rusya'dan indirimli ham petrol alımını ciddi oranda artırarak Rusya'nın en büyük müşterilerinden biri haline gelmiştir. Bu ticaret genellikle G7 ülkelerinin belirlediği 60 dolarlık tavan fiyat sınırlamasına uyum çabaları ve ödemelerde yerel para birimlerinin (Rupi-Ruble) kullanımı gibi karmaşık diplomatik süreçler eşliğinde yürütülmektedir.