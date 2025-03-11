Trump'tan Kanada'ya Sert Cevap: Çelik ve Alüminyumda Vergi Artışı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Ontario eyaletinden ABD'ye ihraç edilen elektriğe yüzde 25 vergi uygulamasına misilleme olarak Kanada'dan ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50'ye çıkardı.

ABD- Kanada arasında ticaret savaşı giderek kızışıyor. Kanada'nın Ontario eyaletinden ABD'ye ihraç edilen elektriğe yüzde 25 vergi uygulamasına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi iki katına çıkararak yüzde 50 bandına çıkardı.

Söz konusu yeni verginin yarın yürürlüğe gireceğini ifade eden Trump, " Kanada, ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 250 ile yüzde 390 arasındaki bu Anti-Amerikan Çiftçi Tarifesini derhal kaldırmalı. Bu tarifeler uzun süredir skandal olarak görülüyor. Ayrıca, tehdit altındaki bölgede elektrik konusunda ulusal acil durum ilan edeceğim" dedi.

Trump, ayrıca Kanada tarafından uzun süredir uygulanan diğer "korkunç gümrük vergilerinin" de aynı şekilde düşürülmemesi halinde 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini "önemli ölçüde arttırmakla" tehdit etti. - WASHINGTON