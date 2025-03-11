Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak

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Trump'tan Kanada'ya Sert Cevap: Çelik ve Alüminyumda Vergi Artışı

Trump'tan Kanada'ya Sert Cevap: Çelik ve Alüminyumda Vergi Artışı
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın elektrik ihracatına getirdiği yüzde 25 vergiye misilleme olarak Kanada'dan çelik ve alüminyum ithalatında vergiyi yüzde 50'ye çıkarma kararı aldı. Ticaret savaşı tırmanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Ontario eyaletinden ABD'ye ihraç edilen elektriğe yüzde 25 vergi uygulamasına misilleme olarak Kanada'dan ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50'ye çıkardı.

ABD- Kanada arasında ticaret savaşı giderek kızışıyor. Kanada'nın Ontario eyaletinden ABD'ye ihraç edilen elektriğe yüzde 25 vergi uygulamasına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi iki katına çıkararak yüzde 50 bandına çıkardı.

Söz konusu yeni verginin yarın yürürlüğe gireceğini ifade eden Trump, " Kanada, ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 250 ile yüzde 390 arasındaki bu Anti-Amerikan Çiftçi Tarifesini derhal kaldırmalı. Bu tarifeler uzun süredir skandal olarak görülüyor. Ayrıca, tehdit altındaki bölgede elektrik konusunda ulusal acil durum ilan edeceğim" dedi.

Trump, ayrıca Kanada tarafından uzun süredir uygulanan diğer "korkunç gümrük vergilerinin" de aynı şekilde düşürülmemesi halinde 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini "önemli ölçüde arttırmakla" tehdit etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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