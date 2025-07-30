Trump, Pakistan ile Petrol Anlaşması İmzaladı

Trump, Pakistan ile Petrol Anlaşması İmzaladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Trump, ayrıca ABD'nin ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştığını ve diğer ülkelerle gümrük vergilerinin düşürülmesi için müzakerelerde bulunduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yaptığı ticaret anlaşmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, ticaret anlaşmaları üzerinde çalışmakla çok meşgul olduklarını belirterek, "Hepsi de ABD'yi 'son derece mutlu' etmek isteyen pek çok ülkenin lideriyle görüştüm. Öğleden sonra Güney Kore Ticaret Delegasyonu ile görüşeceğim. Güney Kore şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor, ancak bu vergileri düşürmek için bir teklifleri var. Bu teklifin ne olduğunu duymak isterim" dedi.

ABD ve Pakistan arasında petrol rezervlerini geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladıklarını duyuran Trump, "Pakistan ile devasa petrol rezervlerini geliştirmek üzere birlikte çalışacağımız bir anlaşma imzaladık. Bu ortaklığa liderlik edecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki de bir gün Hindistan'a petrol satarlar" ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelerinde gümrük vergilerinin düşürülmesi için teklifler sunduklarını aktaran Trump, "Tüm bunlar ticaret açığımızın çok önemli bir şekilde azaltılmasına yardımcı olacak. Uygun bir zamanda tam bir rapor yayınlanacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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