Trump, Musk'ın Üçüncü Parti Kurma Fikrini Eleştirdi

Trump, Musk'ın Üçüncü Parti Kurma Fikrini Eleştirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın üçüncü parti kurma düşüncesini 'can sıkıcı' ve 'saçma' olarak nitelendirdi. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başarısını vurgulayarak, böyle bir girişimin karışıklığa yol açacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın parti kurma çalışmalarından hoşnut olmadığını belirterek, bu fikrin 'can sıkıcı' ve 'saçma' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, havaalanında gazetecilere, milyarder iş insanı Elon Musk'ın üçüncü parti kurma fikrini 'saçma' bulduğunu ifade etti. Uçağına binmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, "Sanırım üçüncü bir parti kurma fikri can sıkıcı" dedi.

Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başarısını vurgulayarak, üçüncü bir partinin 'karışıklığa yol açacağını' kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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