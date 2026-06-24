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Trump: "İran, yalan haberlerin aksine Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti almadığını ABD'ye bildirdi"

Trump: 'İran, yalan haberlerin aksine Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti almadığını ABD'ye bildirdi'
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almadığını ABD'ye bildirdiğini açıkladı. Trump, bu bilginin yanlış çıkması halinde müzakerelerin sona ereceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran, yalan haberlerin aksine Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti almadığını ABD'ye bildirdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir geçiş ücreti, sigorta bedeli ya da başka bir ödeme talep etmediğini ABD'ye bildirdiğini açıkladı.

Bu bilginin doğru çıkmaması halinde müzakerelerin derhal sona ereceğini belirten Trump, "Eğer bu yanlış bilgi ise müzakereler derhal sona erecek" diye konuştu.

İran'ın dondurulmuş fonları ile ilgili çıkan haberlere de değinen Trump, "ABD tarafından İran'a para verilmedi veya İran'a ait fonlardan herhangi bir tutar serbest bırakılmadı" dedi. Trump, "Tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını, mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması amacıyla çiftçilerimize aktaracağız. İran'ın acilen gıdaya ihtiyacı var ve biz de bu gıdaları onlar için ABD'den satın alacağız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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