Haberler

Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı için 8 Nisan'a kadar süre

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere açması için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı. Trump, İran'a yönelik tehditlerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma için verdiği süreyi güncelledi. Trump, sosyal medya hesabından, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00)" paylaşımını yaparak, İran'a Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı 48 saatlik süreyi uzattığını duyurdu.

Trump, daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit etmiş, "Salı günü İran'da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

