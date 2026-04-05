Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı için 8 Nisan'a kadar süre

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma için verdiği süreyi güncelledi. Trump, sosyal medya hesabından, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00)" paylaşımını yaparak, İran'a Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı 48 saatlik süreyi uzattığını duyurdu.

Trump, daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit etmiş, "Salı günü İran'da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti. - WASHINGTON

