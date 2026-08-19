Trump: Hürmüz Boğazı Eski Önemini Yitirecek

ABD Başkanı Donald Trump, hızla yeni petrol boru hatları inşa edildiğini ifade ederek, " Hürmüz Boğazı'nın geçmişte olduğu kadar önemli olmayacağı düşüncesindeyim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önde gelen kripto para şirketleri ve finans kuruluşlarının temsilcilerini Beyaz Saray'da ağırladı. Programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'a bu zamana kadarki en etkili yaptırımların uygulanabileceğine ilişkin ifadesi hakkında bir soru üzerine, "Yaptırım uygulayabileceğimiz unsurlar var. Elimizde son derece ağır yaptırımlar bulunuyor. Ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"Abluka yüzde 100 başarılı"

Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve mevcut durumda çok sayıda geminin buradan geçiş yaptığını söyleyen Trump, "Bunu haber yapmıyorlar. Bu hareketlilik bir noktada biraz yavaşlayabilir ama şu anda çok sayıda gemi geçiyor. Deniz ablukası son derece etkili oldu. Abluka, İran ile anlaşma kapsamında verdiğimiz birkaç kısa ara dışında, oldukça uzun süredir kelimenin tam anlamıyla yüzde 100 başarılı" ifadelerini kullandı.

İran ile mutabakata ilişkin açıklamasında Trump, "Bize söylenenle yapılan birbirini tutmadığı için anlaşma vaat edildiği gibi sonuçlanmadı. Abluka yüzde 100 başarılı oldu. İran'a hiçbir gemi giremedi. Başka yerlere gemiler ulaşıyor ama ne olacağını göreceğiz. Sonuç ya son derece iyi olacak ve petrol fiyatları hızla düşecek ya da şu anda yaptığımız şeyi aynen sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bir dönem petrol fiyatlarının 350 dolara kadar çıkmasından söz edildiğini fakat petrolün varil fiyatının günümüzde 84-85 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Trump, "Piyasaya çok miktarda petrol çıkarıyoruz. Yaşanan bir diğer gelişme de insanların daha önce düşünmedikleri alternatifler bulmaları oldu. Texas, Alaska, Louisiana ve diğer yerler. Ayrıca rekor sayıda petrol boru hattı inşa ediliyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın geçmişte olduğu kadar önemli olmayacağı düşüncesindeyim" diye konuştu.

"Kim Jong-un ile konuşuyoruz"

Kuzey Kore konusunda hedefinin halen bu ülkeyi nükleer silahlardan arındırmak mı olduğu sorusuna Trump, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Lakin Kim Jong-un ile iyi ilişkilerimiz var. Biliyorsunuz Biden'ı sevmiyordu. Obama'yı da sevmiyordu. Kimseyi sevmiyordu ama beni seviyor" dedi. Trump şöyle devam etti:

"Kim Jong-un ile konuşuyoruz ve harika görüşmeler yaptık. Ben başkan olduğum sürece ülkemizin ve açıkçası Japonya ve Güney Kore gibi diğer ülkelerin, başka biri başkan olduğunda olacağından çok daha güvende olduğunu düşünüyorum."

Kuzey Kore'ye karşı olduğu açık olan devasa askeri tatbikatlara da karşı olduğunu söyleyen Trump, "Kendisiyle dostane ilişkiler içindeyken önümüzdeki iki buçuk sene boyunca herhangi bir şey yaşanacağını düşünmüyorum. Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak" dedi.

Güney Kore'nin ABD'nin Hürmüz Boğazı konusundaki yardım talebini reddetmesine de gönderme yapan Trump, "Bu nedenle devasa bir savaş tatbikatı düzenlememizin, benim görev süremde en azından son derece iyi davranmış bir kişiye yönelik büyük bir hakaret olacağını düşündüm" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı