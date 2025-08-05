Trump, Hindistan'ı Rusya'dan Petrol Almaması Konusunda Tehdit Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol almaya devam etmesi halinde, Hindistan'a uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisini 24 saat içinde önemli ölçüde artıracağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alan Hindistan'ı gümrük vergisi üzerinden tehdit etmeye devam ediyor. Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol almaya devam etmesi halinde, Hindistan'dan ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisini 24 saat içinde önemli ölçüde artıracağını açıkladı. Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alarak Ukrayna'daki savaşı "körüklediğini" iddia ederek, ABD mallarına "sıfır gümrük vergisi" teklifinin yeterli olmadığını söyledi.

Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Onlar savaş makinesini körüklüyorlar ve bunu yapmaya devam ederlerse ben mutlu olmayacağım" ifadelerini kullandı. Hindistan ile ana anlaşmazlık noktasının yüksek gümrük vergileri olduğunu vurgulayan Trump, "Hindistan şimdiye kadarki en yüksek gümrük vergilerinden vazgeçti, bize sıfır gümrük vergisi uygulayacaklar ve ithalatımıza izin verecekler. Ancak bu yeterli değil, çünkü petrol konusunda yaptıkları şey iyi değil" dedi.

"Küresel fiyatları istikrara kavuşturuyoruz"

Hindistan hükümetinden bir kaynak, Rusya'dan petrol alımlarının diğer bölgelerden gelen arz üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ve küresel petrol fiyatlarının istikrar kazanmasına yardımcı olduğunu savundu. Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı ve tüketicisi olan Hindistan, ihtiyaç duyduğu petrolün üçte birinden fazlasını Rusya'dan sağlıyor.

Kaynak, "Rus petrolü almayı durdurursak, dengeyi korumak ve fiyatların fırlamasını önlemek için bu varilleri kim ikame edecek? 2022'de fiyatların varil başına 137 dolara çıktığı durumun tekrarlanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hindistan bu yılın Ocak-Haziran döneminde Rusya'dan günlük ortalama 1,75 milyon varil petrol ithal etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışa karşılık geliyor. Batı'nın Rusya ile mesafesini koruması yönündeki baskısına rağmen Hindistan, Moskova ile uzun süredir devam eden bağlarını ve ekonomik ihtiyaçlarını gerekçe göstererek bu baskıya karşı geliyor.

Öte yandan Trump, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için adım atmaması halinde 8 Ağustos'tan itibaren Rusya'ya ve Rusya'dan ithalat yapan ülkelere yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu. - WASHINGTON