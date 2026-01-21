Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Grönland'ı koruduk ve düşmanlarımızın bizim yarı küremizde adım atmasını engelledik.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın önemine vurgu yaparak, geçmişteki hataları ve günümüzdeki riskleri dile getirdi. Davos'ta yaptığı açıklamalarda, Grönland'ı geri vermenin yanlış olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " Grönland'ı koruduk ve düşmanlarımızın bizim yarı küremizde adım atmasını engelledik. Kazandığımız 2. Dünya Savaşından sonra hepiniz Almanca ya da Japonca konuşacaktınız. Savaş sonrasında Grönland'a geri verdik. Ne kadar aptaldık ama geri verdik. Ama şimdi ne kadar da kıymet bilmiyorlar. Hem ülkemiz hem de dünya geçmişten çok daha büyük risklerle karşı karşıya" dedi. - DAVOS

