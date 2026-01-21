ABD Başkanı Donald Trump, " Grönland'ı koruduk ve düşmanlarımızın bizim yarı küremizde adım atmasını engelledik. Kazandığımız 2. Dünya Savaşından sonra hepiniz Almanca ya da Japonca konuşacaktınız. Savaş sonrasında Grönland'a geri verdik. Ne kadar aptaldık ama geri verdik. Ama şimdi ne kadar da kıymet bilmiyorlar. Hem ülkemiz hem de dünya geçmişten çok daha büyük risklerle karşı karşıya" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika