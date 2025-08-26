Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'u Görevden Aldı

Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'u Görevden Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu iddiasıyla görevden aldığını açıkladı. Trump, bu kararın gerekçesini sosyal medya üzerinden paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u 'mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu' gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'a yazdığı mektubu paylaştı. Trump, mektubunda Fed yasasının kendisine verdiği yetkilerin altını çizerek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız" ifadesini kullandı.

Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu vurgulayan Trump, Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu bildirdi.

Trump, Fed'in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatarak, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.