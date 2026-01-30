Haberler

Trump, Fed Başkanlığına Kevin Warsh'u Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdi. Warsh, geçmiş başarılarıyla dikkat çekiyor ve Trump, onun tarihe geçeceğinden emin olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanlığına, daha önce Fed yönetim kurulunda görev yapmış olan Kevin Warsh'u aday gösterdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kevin Warsh'u ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı olarak aday gösterdiğini açıkladı. Warsh'un geçmiş başarılarına dikkat çeken Trump, "Kevin'ı uzun zamandır tanıyorum. Gelmiş geçmiş en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiç şüphem yok. O, kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kevin Warsh'un akademik ve profesyonel kariyerine vurgu yapan Trump, adayının 35 yaşında Fed tarihinin en genç yöneticisi olduğunu, 2006-2011 yılları arasında kurul üyeliği yaptığını ve G-20 ile Asya ekonomileri temsilciliği gibi kritik görevler üstlendiğini hatırlattı.

