Trump, Dünya Ekonomik Forumu'na geniş bir heyetle katılacak

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) geniş bir heyetle katılacağını duyurdu.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek olan 56. Dünya Ekonomik Forumu'nu (WEF) sayılı günler kaldı. WEF Başkanı Borge Brende, ABD Başkanı Donald Trump'ın WEF'e geniş bir heyetle katılacağını belirtti. Brende, Trump'a eşlik edecek heyette, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in yer alacağını açıkladı. Trump'ın 21 Ocak'ta Davos'a gelmesi ve iki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Brende, WEF 2026'nın tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, toplantının "1945'ten bu yana en karmaşık jeopolitik ortamda" gerçekleşeceğini belirtti. Bu yılki forumun teması olan "Diyalog Ruhu" ile belirsiz ve gergin dönemlerde diyaloğun kritik rolüne dikkat çekilecek.

WEF Genel Müdürü Mirek Dusek ise forumun ana gündem maddelerini paylaştı. Ukrayna, İran, Gazze ve Venezuela'daki gelişmeler öne çıkan konular arasında yer alırken, küresel ticaretteki dönüşüm ve bu değişimin gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki etkileri de masaya yatırılacak. Eğitim, sağlık, iklim, doğa koruma ve yapay zekanın yenilikçi ve sorumlu kullanımı da kapsamlı biçimde tartışılacak başlıklar olacak.

19-23 Ocak 2026 tarihleri arasındaki 56. Dünya Ekonomik Forumu'na 3 binden fazla katılımcının gelmesi bekleniyor. Katılımcılar arasında 64 devlet ve hükümet başkanı ile G7 ülkelerinden altı lider yer alacak. Yaklaşık 400 üst düzey siyasetçi ve 850'si küresel ölçekte önde gelen CEO'lardan oluşan bin 700 iş dünyası temsilcisi, foruma iştirak edecek. Toplamda 130 ülkeden temsilcilerin katılımı öngörülüyor.

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara da foruma katılacak

Foruma, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da katılacak. Rusya'nın ise foruma davet edilmediği bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden geniş bir heyet ve Afrika'dan yoğun bir katılım olacağı bekleniyor. - CENEVRE